AUA startet mit Premium Economy

Nicht ganz so komfortabel wie vorne, aber wesentlich bequemer als die " Holzklasse". Ab dem Sommerflugplan 2018 bietet auch die AUA auf der Langstrecke die neue Premium Economy an.

Die Boeings 767 und 777 werden über den Winter 2017/2018 umgerüstet. Die neuen Sitze sind zwar nicht wie in der Business zu Flachbetten ausfahrbar, werden aber breiter sein mit größerem Abstand zum Vordermann. Auch die Bildschirme für das Unterhaltungsprogramm sind größer.

Die Sitze (siehe Bild) wurden von der Lufthansa neu entwickelt und werden für die AUA adaptiert. Die Premium-Sessel werden zwischen der Business Class und der Economy eingebaut, je nach Boeing-Typ 18 bzw. 24 Stück.

Der Sitzabstand wird 38 Zoll (96,5 Zentimeter) betragen. Zum Vergleich: In der Eco liegt der Sitzabstand derzeit bei durchschnittlich 31 Zoll, in der Business bei 44 Zoll.

Die Verpflegung an Bord, die nicht nur von der AUA in der Economy auf ein äußerst bescheidenes Niveau heruntergefahren wurde, soll ebenfalls verbessert werden. "Derzeit arbeiten wir am Catering-Konzept. Die Menüs werden höherwertiger sein als in der Economy", kündigt AUA-Finanzvorstand Heinz Lachinger an.