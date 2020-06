AUA: Das Märchen über Erzrivalen Emirates

Seit dem Herbst 2011 muss Emirates jeden Monat alle Passagierzahlen ans österreichische Verkehrsministerium melden. Die akribisch geführten Statistiken liegen dem KURIER vor. Und zeigen, dass Emirates schwerlich für die Probleme der AUA auf der Langstrecke verantwortlich gemacht werden kann. Viel eher geht es darum, Wien gegen Wettbewerb abzuschotten.

Am Beispiel Jänner zeigt sich: Genau 121 Emirates-Passagiere flogen über Dubai nach Mumbai. Die AUA bot in diesem Monat 7841 Flugsessel in die indische Wirtschaftsmetropole an. Nach Bangkok z. B. reisten 2013 Passagiere mit Emirates, die AUA bot mehr als 19.000 Sitze an.

Insgesamt geht es um acht Destinationen, zu denen Emirates 2795 Passagiere beförderte und die von der AUA direkt angeflogen werden. Das Emirates-Passagiervolumen entspricht lediglich 3,8 Prozent der Sitzplatzkapazität der AUA, die auf diesen Strecken 73.400 Flugsessel im Programm hat.

83,5 Prozent der Emirates-Fluggäste ab Wien stiegen in Dubai zu 60 weiteren Destinationen um, von denen keine einzige im Flugplan der AUA ist. Diese Größenordnungen verändern sich monatlich kaum.