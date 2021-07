Atomwaffengeschäft: Wie Banken mitverdienen

Fast die Hälfte der 322 in dem ICAN-Bericht aufgezählten Unternehmen sind in den USA beheimatet und ein Drittel in Europa. In den USA seien Bank of America, Black Rock und JPMorgan Chase bei den Rüstungsunternehmen am stärksten engagiert, BNP Paribas in Frankreich, Deutsche Bank und Allianz in Deutschland, Mitsubishi UJF Financial in Japan, BBVA und Banco Santander in Spanien, HSBC, Lloyds und Royal Bank of Scotland in Großbritannien.