Atomstrom: Importverbot rechtlich möglich

Doch wie soll dieses Importverbot funktionieren? Physikalisch kann man Strom nicht steuern. Wenn man ihn daran hindern will, die Staatsgrenze zu passieren, dann müssten die Leitungen gekappt werden - was im europäischen Stromverbund unmöglich ist.



Das wissen auch die NGOs. Ihr Ansatz: Jedes Kraftwerk (Wasser, Kohle, Atom, etc.) in Europa muss zertifiziert werden. So könne jede Kilowattstunde im Netz auch einer Erzeugungseinheit zugeordnet werden - und der sogenannte "Graustrom" unbekannter Herkunft, über den Atomstrom (rein rechnerisch) nach Österreich gelangt, wäre Geschichte. Jedes Energieunternehmen, dass künftig Strom nach Österreich liefern wolle, müsse per Zertifikat nachweisen, dass der feilgebotene Strom "nuklearfrei" ist.



Für Peter Layr, Präsident des Interessenverbandes der heimischen Energiewirtschaft, ist der Ansatz "theoretisch möglich, aber nicht sinnvoll". Er setzt darauf, dass Österreich durch den Ausbau der Erneuerbaren bis 2015 wieder Netto-Stromexporteur wird. "Dann gibt es keine Diskussion mehr, ob wir Atomstrom haben."



Wer recht behält, wird sich am Atomstromgipfel, der im Herbst im Bundeskanzleramt stattfinden soll, zeigen.