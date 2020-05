Zwettler Saphir verbindet Winzer und Brauer

atUnter dem Aspekt des Qualitätsanspruches versammelt Karl Schwarz, Eigentümer und Geschäftsführer der Privatbrauerei Zwettl Winzer zu Werbezwecken um sich. Die Wein-Experten treten als "Taufpaten" des als Premium Pils in Österreich positionierten Saphir auf und helfen eine tiefe Kluft in der Genußkultur mit dem Hinweis auf das verbindene Qualitätsniveau zu überwinden. Denn Wein-Trinker lehnen mitunter Bier und Bier-Trinker wiederum Wein ab, was durchaus als Genuß-Orthodoxie zu apostrophieren ist.