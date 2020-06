Zwei Tage lang Fernsehen? Kein Problem!

"André Hellers Menschenkinder", Ausnahmepersönlichkeiten erzählen André Heller aus ihrem Leben und ihrer Gedankenwelt. André Heller portraitiert einzigartige Menschen unterschiedlicher Herkunft und Profession, mit unterschiedlichen Leidenschaften, Begabungen, Weltsichten und Schicksalhaftigkeiten. Menschen, die in ihrem Leben - auch jenseits herkömmlicher Erfolgskriterien - Einzigartiges geleistet haben. Menschen, deren Glanz nicht an der Oberfläche erscheint, sondern erst im Sprechen und Erinnern, im Erzählen und Reflektieren zu Tage tritt. In den Gesprächen, die Heller ohne journalistischen Aktualitätsdruck, ohne Aufdecker-Furor und Seitenblicke-Gier führt, begegnet der Zuschauer Menschen, die er zuvor nicht kannte, auch wenn er sie zu kennen glaubte. Menschen, die durch die einfühlsame Gesprächsführung Hellers mehr von sich offenbaren und den Zuschauer damit nicht nur an einer besonderen Biografie teilhaben lassen, sondern auch tiefe Einblicke in Zeitgeschichte und divergierende Lebenswelten ermöglichen. Künstler und Kulturmanager, Politiker und Schauspieler, Schriftsteller und Entertainer, Naturheilerinnen und Ärzte. Diese Reihe, soll in Zukunft konsequent erweitert werden, um Menschen aus noch ganz anderen Branchen und Lebenswelten.Im Bild: André Heller . SENDUNG: ORF3 - SA - 25.10.2014 - 21:45 UHR. - Veroeffentlichung fuer Pressezwecke honorarfrei ausschliesslich im Zusammenhang mit oben genannter Sendung oder Veranstaltung des ORF bei Urhebernennung. Foto: ORF/Dorfilm. Anderweitige Verwendung honorarpflichtig und nur nach schriftlicher Genehmigung der ORF-Fotoredaktion. Copyright: ORF, Wuerzburggasse 30, A-1136 Wien, Tel. +43-(0)1-87878-13606

