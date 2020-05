Zwanzig Millionen Euro Risikokapital

Sie sind künftig für die Identifikation von Investments sowie die dafür notwendigen Akquisitionsdeals verantwortlich. Die Kooperationspartner wollen pro finanziertem Unternehmen zwischen drei und fünf Millionen zuführen. Das Förderkapital steht Online-Startups, die sich in späteren Unternehmensphasen befinden, zur Verfügung.



Hasso Platter Ventures erweitert damit sein Beteiligungsportfolio in den Online-Bereich hinein. Gadowski und Hebenstreit, die bereits in der Frühphasen-Finanzierung mit Team Europe tätig sind, ergänzen ihr Beteiligungsspektrum in die Startup-Spätphasen.