Zeitungs-Tradition und -Moderne

In den Cafés Landtmann, Prückel, Sperl, Hummel, Weimar und Museum ist dieses Medien-Service installiert. Das digitale Pendant zum klassischen Zeitungs- und Zeitschriftenkonsum inklusive dem Verstecken hinter der in einem Zeitungshalter eingespannten Lektüre ist via Smartphones, Tablets und Laptops möglich. Hinter diesen Endgeräten können sich Leser allerdings nur bedingt vor ihrer Umgebung in den Kaffehäusern verbergen.