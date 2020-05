Zeit Wissen gibt Verkaufspreis frei

de, at, chDer Zeit Verlag läßt die Leser des Magazins Zeit Wissen den, ihrer Ansicht nach angemessenen und individuellen Preis für die Zeitschrift definieren. Diese Aktion steht in Verbindung mit einem, sich um Preisfindung und -wahrnehmung drehenden Beitrag in der neu erscheinenden Ausgabe der Zeitschrift. Weiters eruiert der Verlag, was das Magazin seinen Lesern wert ist.