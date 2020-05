Zalando verbessert Profitabilität

Zalando steigert auf Gruppen-Ebene das Umsatz-Niveau, verglichen zum ersten Halbjahr 2013, von 809 auf 1.047 Millionen Euro um 29,5 Prozent. In der DACH-Region erwirtschaftete der Online-Händler nach 490 nun 594 Millionen Euro.



Die EBIT-Marge der Gruppe verbesserte sich von minus 8,9 auf plus 1,2 Prozent. Und in der DACH-Region beläuft sich diese Marge nun auf 4,6 Prozent.



Zalando machte zum Ende des zweiten Quartals 2014 Geschäft mit 13,7 Millionen aktiven Kunden. Zum Ende des zweiten Quartals 2013 waren es, wie das Unternehmen ausweist, 11,6 Millionen aktive Kunden.