Zadina wird als IAB-Präsidentin bestätigt

atDer IAB Austria wählte in seiner heutigen Generalversammlung, die im ORF-Zentrum am Küniglberg über die Bühne ging, einen neuen Vorstand, der künftig zwei und nicht wie bisher ein Jahr in Amt sein wird. Dazu war zuvor die Absegnung der neuen Statuten des Online-Werbeverbandes notwendig, die abgesehen von einer Gegenstimme nahezu einstimmig angenommen wurden. Dabei wurde Martina Zadina, die Geschäftsführerin des Vermarkters adworx als Präsidentin für die nächste Amtsperiode gewählt und für ihre bisherige Arbeit bestätigt.