"Yes, we scan!": "Bild" nimmt Preis nicht an

Bild-Chefredakteurschrieb via, dass er den Preis ablehne: "'Yes, we scan' stand zwar am größten in- sie stammt aber aus dem Netz." Er verwies darauf, dass er das auch schon am 10. Juni, dem Tag der Veröffentlichung der Schlagzeile, aufmitgeteilt habe. Gewonnen habe diedie Auszeichnung "Schlagzeile des Jahres" aber trotzdem, schriebweiter. Denn auch Platz 2 stamme von der: "Wir gegen uns!". "Wir gegen uns" stand über einer Vorschau auf das deutsch-deutscheChampions-League-Finale zwischenund

Blogger René Walter forderte vom VDS auch eine Zurücknahme des Preises. Auf seinem Blog Nerdcore erklärte er, dass der Spruch zunächst in den User-Foren von Spiegel Online entstanden. Walter sei bei Netzpolitik.org darauf gestoßen und übernahm den Slogan für seine Obama-Plakat-Montage, die per Social Media um die Welt ging. Das sei am 8. Juni 2013 gewesen.