Yahoo verbessert Profitabilität

Yahoos Umsatzrückgang resultiert aus dem schwächelnden Display Marketing-Geschäft im zweiten Quartal, das um zwölf Prozent hinter dem Umsatz des zweiten Quartals 2012 liegt.



Im Search-Geschäft konnte der Konzern seinen Umsatz abzüglich der Traffic Acquisition Costs, das sind jene Gelder, die das Unternehmen an externe Werbeträger für deren Traffic-Leistungen ausschüttet, um sieben Prozent steigern.



Überdurchschnittlich, verglichen mit allen Erlösströmen, legte Yahoo im Paid Clicks-Geschäft mit 21 Prozent zu.



Der Konzern investierte im zweiten Quartal eine Milliarden US-Dollar in Akquisitionen. Davon entfielen 970 Millionen Dollar auf tumblr. Diese Aufwendungen wurden mit Aktien-Verkäufe abgedeckt.



Yahoo übernahm im zweiten Quartal 2013 neben tumblr folgende Unternehmen und erwarb deren Technologien von Summly, Astrid, Milewise, Loki Studios, Go Poll Go, PlayerScale, Rondee und Ghostbird Software.