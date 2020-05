XXXLutz erhöht mit Typologie-Selektion Mailing-Umsatz

atEine Binsenweisheit zu Beginn: Je besser man seine Kunden kennt und weiß wen man um- und bewirbt umso ökonomisch erfolgreicher ist man. In der Theorie einfach. In der Praxis wird es dann kompliziert wenn aus der flächigen und breiten Bewerbung in spitzere Zielgruppen-Segmente zu wechseln ist, um Potenziale auszuschöpfen und die Werbeeffektivität zu erhöhen. XXXLutz veranschaulichte eine Adaption eines Dialogmarketing-Flights im Konsumenten-Segment Ältere Moderne. Deren Folge eine Umsatz-Steigerung von 9,17 Prozent war.