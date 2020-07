Xing ungebremst

Das organische Wachstum das Xing im ersten Quartal 2014 gegenüber dem Vergleichsquartal 2014 generieren konnte, beträgt "sieben Prozent".



Die drei Geschäftsbereiche des Business-to-Business-Netzwerk-Unternehmens - Premium-Mitgliedschaften, E-Recruiting und Events - wuchsen um - in dieser Reihenfolge - 8, 33 und 34 Prozent.



LinkedIn, dessen Geschäftstätigkeit ebenso in drei Felder - Premium Subscriptions, Talent Solutions und Marketing Solutions - strukturiert ist, erwirtschaftet in diesen - ebenfalls in dieser Reihenfolge - 46, 50 und 36 Prozent Wachstum.



Xing weist zum Ende März 2014 und für das erste Quartal ein Mitglieder-Zuwachs in der DACH-Region von 242.000 aus, wodurch sich der Gesamt-Mitgliedsstand in der Region auf 7,17 Millionen erhöht.



LinkedIn teilt am am 5. Mai 2014 mit, dass das Netzwerk in der DACH-Region die Fünf-Millionen-Mitglieder-Marke überschreiten konnte.



Während des jüngste EBITDA-Ergebnis von Xing unter dem Vorjahres-Niveau liegt, konnte LinkedIn das Adjusted EBITDA in absoluten Zahlen steigern und in Relation zum Gesamtumsatz auf nahezu gleichem Niveau halten.



Im Gegensatz zu Xing weist LinkedIn einen Netto-Verlust für die jüngste Berichtsperiode aus. Xing weist einen Perioden-Überschuss aus, der allerdings niedriger als im vorjährigen Vergleichs- und im Vorgängerquartal ist.