Xing ergänzt Employer Branding um Netzwerk-Effekte

de, at, chXing-Mitglieder, die ihre Jobs und Arbeitgeber wechseln wollen, erhalten die, sie interessierenden Job-Ausschreibungen, um Erfahrungen und Eindrücke aus den in Frage kommenden Unternehmen ergänzt. Denn Jobsuchende werden künftig darüber informiert welcher ihrer direkten Xing-Kontakte in den Unternehmen arbeiten, die als potenzielle künftige Arbeitgeber ins Auge gefaßt wurden. Sollte wiederum ein direkter Kontakt fehlen, wird eine indirekte Verbindung - Kontakt des Kontaktes - in die Unternehmen hergestellt.