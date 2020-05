Xing entwickelt Talentmanager weiter

de, at, chJede nicht besetzte Stelle in Unternehmen verursacht einen Schaden von 60.000 Euro. So beziffert das Institut der deutschen Wirtschaft den Wertschöpfungsverlust, der durch das Fehlen Hochqualifizierter in Betrieben entsteht. Um den Mangel an qualifizierten Mitarbeitern zu beheben, installiert Xing das Talentmanager genannte Service womit Human Resources Manager ein Werkzeug verfügbar gemacht wird, das die Mitarbeitersuche verkürzt und vereinfacht.