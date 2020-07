Wurstsemmel-Shitstorm ausgezeichnet

Die Agentur war für die Online- und Social-Media-Kampagen Der Wurstsemmel-Shitstorm im Auftrag Bundesinnung der Lebensmittelgewerbe der Wirtschaftskammer Niederösterreich verantwortlich.



Dabei wurden Fleischer, Mitglieder der Standsvertretung, in das Veröffentflichen in Social-Media-Foren eingeweiht. Danach wurde eine Facebook-Community, die der Schönheit und Qualität einer Wurstsemmel gewidmet war, betrieben. Um damit zu vermitteln, dass eine Wurstsemmel nach Ansicht der Fleischer einem Burger überlegen ist. Die Bilder in der Community wurden von "über 43.000 Likes" begleitet und "von über 3.800 Usern geteilt".



Die Wirkung der Kampagne wurde mittels PR und Pressearbeit verstärkt. Die Kampagne, mit der der Burger mit der Wurstsemmel verglichen wurde, verlief, aufgrund dieses Widerstandes, im Sande.