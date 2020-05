Wurm-Woche im TV: Echt ohne Lipizzaner

"Erwin Wurm - Der Künstler, der die Welt verschluckt", Eine Reise rund um den Globus, auf der Suche nach dem Grund für die Faszination, welche die Kunst und der Künstler Erwin Wurm auf der ganzen Welt auslösen. Der Film verfolgt gleichzeitig den Weg einer Skulptur von der ersten Idee über Skizzen und Produktion bis zur fertigen Skulptur. Wurm erzählt von seiner Familie, seiner Jugend in einem kleinbürgerlichen Umfeld in der Steiermark und von seinem Vater, einem Kriminalbeamten, der nur schwer akzeptieren konnte, dass sein Sohn Künstler werden will. Zu Wurms Biografie gehört auch der unglaubliche Bruch, als er innerhalb eines Jahres seine beiden Eltern verliert und ihn gleichzeitig auch seine Frau mit den zwei Söhnen verlässt. Diese einschneidende Erfahrung trieb ihn zu seiner entscheidendsten Erfindung, den "one minute sculptures". Sie halfen ihm aus seiner tiefen Lebenskrise hinaus und machen aus Erwin Wurm heute einen der bedeutendsten und erfolgreichsten Künstler unserer Gegenwart.Im Bild: Erwin Wurm. SENDUNG: ORF3 - MO - 20.10.2014 - 20:15 UHR. - Veroeffentlichung fuer Pressezwecke honorarfrei ausschliesslich im Zusammenhang mit oben genannter Sendung oder Veranstaltung des ORF bei Urhebernennung. Foto: ORF/Navigatorfilm. Anderweitige Verwendung honorarpflichtig und nur nach schriftlicher Genehmigung der ORF-Fotoredaktion. Copyright: ORF, Wuerzburggasse 30, A-1136 Wien, Tel. +43-(0)1-87878-13606

© Bild: ORF/Navigatorfilm