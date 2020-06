Würde gerne bitte

Der Metzger ist so österreichisch, dass er nicht sagt: „Ich bin gekommen, um den Fund einer Leiche zu melden“ oder „Ich muss den Fund einer Leiche melden“, sondern: „Ich würde gerne den Fund einer Leiche melden, bitte.“ Auf die Idee kann nur ein Österreicher kommen, dass er so etwas Unerfreuliches wie einen Leichenfund gerne melden würde bitte. Das ist darum witzig, weil die „Metzger“-Filme mit Robert Palfrader eine rein deutsche Produktion sind. Der ORF hat sie nur zugekauft – und mit großem Erfolg ausgestrahlt, während das Zuschauerinteresse in Deutschland deutlich geringer war. Das potenzielle Erfolgsmodell „Österreichischer Autor, österreichischer Hauptdarsteller, österreichischer Drehort, deutsches Geld“ hat also wahrscheinlich eher keine Zukunft. (Schade, man sah die „ZiB“ schon aus Berlin senden.) Spannend bleibt die Frage, wie es weitergeht: Vier Metzger-Krimis wären noch verfilmbar. Übernimmt der ORF auch finanzielle Verantwortung für ein Projekt, das zuletzt 861.000 Österreicher begeistert hat?