Wuelz wird Konsequent-Geschäftsführer

Wuelz kehrt dafür aus Berlin nach Innsbruck zurück. In der deutschen Hauptstadt war er während der vergangenen sechs Jahre als Verlagsleiter von ahead media.



Der Innsbruck Wuelz begann 1996 seine Kommunikationskarriere mit der Markteinführung von IQ style in Österreich und Deutschland. Zwischen seinen Tätigkeiten für das Unternehmen von Alexander Geringer war er für Kommunikationsagenturen in Deutschland und deren Kunden wie etwa Motorola oder T-Mobile tätig.