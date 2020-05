WPP fusioniert Xaxis und 24/7 Media

Das neue WPP-Unternehmen besteht künftig aus "mehr als 800 Daten- und Technologie-Experten" und bewirtschaftet "mehr als 750 Millionen US-Dollar" Media-Budget von derzeit 2.760 Auftraggeber.



Xaxis wickelt derzeit "mehr als 450 Milliarden Impressions" pro Jahr über 31 Niederlassungen - davon eine in Wien an der gleichen Adresse wie MediaCom - in 28 Märkten ab. Inklusive der 24/7 Media-Impressions kommt Xaxis 2014 auf das Management von zwei Billionen Werbekontakte weltweit. Das Unternehmen arbeitet im Digitalbereich für die GroupM und deren Agenturen.