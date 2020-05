Wittig folgt Frien als madvertise-CEO nach

Wittig bildet gemeinsam mit Chief Operating Officer Vincent Pelillo und Stefan Benndorf, dem Chief Financial Officer, die Geschäftsführung von madvertise.



Der neue CEO bringt zehn Jahre Silicon Valley-Erfahrung, was Unternehmensgründungs- und -führungserfahrung heißt, mit. Wittig gründete im August 2004 db4objects Inc. und im Dezember 2008 Kii Inc.. Von Jänner 2011 bis Dezember 2012 war er als Managing Director des Early Stage Investors Kii Capital tätig.



madvertise wurde 2008 gegründet und ist mit "über zehn Millionen US-Dollar" von Risikokapital-Gebern wie Blumberg Capital und Felicis Ventures aus den USA sowie Earlybird, Point Nine Capital und Team Europe aus Deutschland finanziert worden.



atmedia.at