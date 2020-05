Windhaber wird Xing-Österreich-Managerin

at, de, chCarmen Windhaber übernimmt von Robert Beer das Country Management von Xing Österreich. Beer, bisher in Doppelfunktion für das Professionals Social Network in Österreich und der Schweiz tätig, fokussiert seine Management-Aufgaben künftig auf die Schweiz. Windhaber obliegt es wiederum, die von CEO Thomas Vollmoeller definierten Wachstumsziele des Netzwerkes in Österreich zu erreichen.