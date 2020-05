win2day erweitert Gaming-App-Portfolio

atMagic Money, River of Riches und Pinguin Splash, drei Spiele, stehen über win2day als Web-Apps zur Verfügung. Für deren mobile Adaption ist wiederum all about apps. Die Agentur adaptierte für die drei Mobile Gaming-Lösungen sogenannte Multiline-Slotmachines. Dabei werden virtuell fünf Räder, die jeweils bis zu zwölf Symbole tragen, ausgelöst. Bei Stopp entsteht eine horizontale Linie von fünf Symbolen auf deren Anordnung gesetzt werden kann.