Willhaben.at macht sich schöner

Willhaben

Adaption

Am Tagesende soll diese Optimierung die ohnehin beachtliche Reichweite - 5,12 Millionen Unique Clients (eine Messgrösse, die noch viel Glaubwürdigkeit und Ansehen genießt) und 26 Millionen Visits; beides wird in der ÖWA Basic für September 2014 ausgewiesen - weiter steigern. Abgesehen davon steht die Weihnachtssaison in der Tür. Und die ist die nutzungsstärkste von.at im Jahr. Daher markiert diese optische und funktionelleden Beginn dieser Geschäftsphase für denMarktplatz.