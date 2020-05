Wilkinson bereist österreichische Feuchtgebiete

Die Schußsicherheit der Promotion-Teilnehmer wird mit einem Exemplar des neuen Nassrasierer-Modells belohnt und dieses mit einer Gravur personalisiert. Dieses Customizing-Element wird, wie Alexander Zoubek, CEO der Division 4 dazu erklärt, von der Agentur "erstmals für einen Rasierer in Österreich eingesetzt".



Parallel zu diesen Direktkontakten in verschiedenen Feuchtgebieten des österreichischen Marktes interagiert Wilkinson parallel via Wetzone.at. Dort wird ebenso eine Gewinnspiel-Promotion realisiert in dessen Rahmen Teilnehmer einen Aktivtag auf Wasser mit fünf Freunden gewinnen.



Auftraggeber der Agentur ist die Energizer Group Austria. Das Unternehmen ist überzeugt, wie Petra Stoklasek, dessen Marketing- und Key-Account-Managerin, das Nassrasierer-Modell sowohl über den direkten Kontakt als auch mit der Online-Promotion adäquat auf der Produktebene vorstellen als auch direkt in der Zielgruppe verankern zu können.