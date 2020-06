Wüste, Wurst und Zickenkrieg

Siebenmeilenstiefel sehen für gewöhnlich anders aus, als das Schuhwerk, das die zwölf Kandidatinnen in der neuen RTL-Show „Wild Girls – Auf High Heels durch Afrika“ (ab Mittwoch, 20:15 Uhr, RTL) an ihren Füßen tragen. Geführt vom „Indiana Jones“-Lookalike Andreas Jancke, müssen die wenig bekannten Damen durch die Wüste Namibias stöckeln, Prüfungen bestehen und einander gegenseitig rauswählen. Neben „ Dschungelcamp“-Veteranen wie Fiona Erdmann und Sarah Knappik verschlug es auch die österreichische Travestiekünstlerin Conchita Wurst in die Sendung. Im KURIER-Interview erzählt sie von den Dreharbeiten, dem Vergleich mit Kim Kardashian und ihrer "Uniform".

KURIER: Warum haben Sie bei "Wild Girls" mitgemacht?

Conchita Wurst: Das hat viele Gründe. Zum einen ist das natürlich eine schöne Möglichkeit, um mich in Deutschland vorzustellen und zum anderen hatte ich Afrika noch nie am Schirm, weder als Urlaubsland noch sonst wie. Rückwirkend habe ich mich dann aber total in dieses Land verliebt. Jetzt steht es tatsächlich auf meiner Liste und ich kann mir durchaus vorstellen privat dort hinzureisen. Das Naturspektakel war einfach phänomenal. Das heißt, ich wurde dann auch noch von wunderschönen Dingen überrascht. Und, wie soll ich sagen, promigeil ist das falsche Wort, aber die Damen kennt man natürlich alle aus dem Fernsehen und da hab ich mir dann schon gedacht: "Ach wie toll, jetzt lern' ich die mal kennen."

Was war schlimmer: Die Hitze oder der Zickenkrieg?

Die Hitze ging eigentlich. Es waren hochsommerliche Temperaturen wie man sie hier auch hat. Und den Zickenkrieg habe ich eigentlich kaum mitbekommen. In den letzten zehn Minuten saßen beispielsweise noch ein paar Mädels am Lagerfeuer und plötzlich haben sie gestritten. Ich war da aber nie wirklich involviert. Mit mir hat sich niemand gestritten und ich hatte auch keinen Grund dazu. Für mich war es eine sehr harmonische Zeit. Vielleicht auch ein bisschen langweilig. Aber, so bin ich nun mal.

Was können sich die Zuseher von der Show erwarten?

Ich stell mir vor, dass es wahnsinnig lustig wird. Wir hatten so viel Spaß, darum kann es nur amüsant werden. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wie schon erwähnt, haben sich natürlich die Mädls ein bisschen gekloppt. Das ist aber auch unterhaltsam, muss man ganz ehrlich zugeben. Wir haben auch viele Klischees aufgebrochen. Grad die " Dschungelcamp"-Girls rückte man oft in ein falsches Licht. Wenn man sie kennenlernt und mit ihnen 24 Stunden verbringt, merkt man, sie sind ganz anders. Das fand ich schön und es würde mich freuen, wenn es auch so bei den Zusehern rüber kommt. Denn das sind alles sehr hart arbeitende Damen, die ihre Karriere in Form halten und das ist schon sehr bemerkenswert.