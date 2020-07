Wikifolio wird in Finanzen100-App integriert

de, atAndreas Kern und das Wikifolio-Team machen in Deutschland einen weiteren Schritt in der Verbreitung und Durchdringung des deutschen Marktes. Das Social-Trading-Anlegerangebot Wikifolio.com ist seit Anfang April 2014 und nun auch offiziell in die Android-App von Finanzen100 integriert und liefert Anlegern Handelsdaten.