Wiens Licht in Hamburgs Dunkel

Der Tourismus-Vermarkter will mit der Werbefläche in der Nähe des Hamburger Rathauses, die im Oktober affichiert ist, die "Nordlichter" nach Wien einladen und animiert mit Wien jetzt oder nie. Die Affichage-Fläche fand MEC und die Agentur setzte das Werbemittel auch um.



Der Sichtkontakt-Strom in dem Monat ist 24 Stunden gewährleistet. Tagsüber punktet die Fläche mit ihrer Grösse und in der Dunkelheit mit ihrer festlichen Beleuchtung.



atmedia.at