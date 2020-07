Wiener I-Commerce auf Boulesse.com

Boulesse.com ist ein gemeinsamer, das Auftreten der Traditionsbetriebe reflektierender Präsentations- und Vertriebsraum, um die digitale Interessen und Nachfragen zu decken.



Die dort präsentierten Sortimente der Anbieter können bestellt werden. Diese Bestellungen werden wiederum vom jeweiligen Anbieter entsprechend der jeweiligen Kundenservice-Philosophie abgewickelt. "Es gibt weder Zwischenwege noch Abstellplätze", betont Beatrice Tourou, die Geschäftsführerin von Boulesse.com, den Online-Handel, der wie ein unmittelbarer Kauf in den Geschäften der Anbieter verstanden werden will.



Das Portal selbst wird über die Einmiete der Betriebe refinanziert. Sie bekommen um eine Monatsmiete ein individuelles Shop, das in Responsive Design eingebettet ist.