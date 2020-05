Wiener Bezirksblatt urbanisiert

Das optische Erscheinungsbild entspricht nun tatsächlich einer Wochen-Zeitung. Es löste ein Printmedien-Design ab, dessen Vorbild eine monatlich erscheinende Publikation war. So skizziert Chefredakteur Thomas Landgraf die offenkundigsten und augenfälligsten Neuerungen. Er erklärt: "Das neue Look-and-Feel orientiert sich an einer zeitgemäßen, urbanen Wochenzeitung".



In dieser Taktung wird das Wiener Bezirksblatt auch erscheinen. Deren Jahrgang 2012 wird 44 Ausgaben umfassen und jede dieser Ausgaben wird mit einem Umfang von 48 Seiten erscheinen.



Als Rolle wurde, wie Geschäftsführer Thomas Strachota erklärt, jene, des "Leitmediums für lokale und regionale Informationen" in Wien definiert. Daher sind die Schauplätze die 23 Wiener Gemeindebezirke.



Die inhaltliche Tiefe wird mittels zweier Mutationsweisen generiert. Strachota: "Neben 23 Bezirksmutationen wird es vier Regional-Mutationen geben. Für die regionale Abdeckung sorgen die beiden stellvertretenden Chefredakteure Catharina Gruidl und Hans Steiner.