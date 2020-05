Wien lockt mit Lebkuchen-Duft

Die Kampagne wird über 160 City-Lights transportiert. An ausgewählten Haltstellen des öffentlichen Nahverkehrs in den Landeshaupstädten werden die Werbeträger um Lebkuchen-Beklebungen und Duftspender der Warte-Zonen erweitert. Aus diesen Duftspendern wird alle zehn Minuten Weihnachtsduft versprüht. Die abgebildten Lebkuchen sind in den Corporate-Identity-Farben von Wien Tourismus gehalten.



Mit der olfaktorischen Ebene erhält die Kampagne eine zweite Dimension. Der Duft erweitert und komplettiert die Wahrnehmung der Botschaft und verankert diese auf einer anderen Bewußtseinsebene als es auf dem üblichen, dem visuellen Wahrnehmungsniveau passiert.