Die Telekurier Online Medien GmbH & Co KG hat in dem Artikel „Der ORF und das Glücksspiel“ auf www.kurier.at vom 4.8.2016 behauptet, dass die Lopoca Ltd. und die Lopoca Gaming Ltd. im Verdacht stehen, ein verbotenes Glücks- oder Pyramidenspiel anzubieten. Die Telekurier Online Medien GmbH & Co KG widerruft diese Behauptung als unwahr.