Sex und Eierbecher im Show-Krankenhaus

Wie kleidet man sich korrekt zu „Wetten, dass…?“? Den Besuchern der Show nach zu schließen, die zum Teil schon Stunden vor Beginn vor der Grazer Stadthalle warten, ist die alte deutsche Gottschalk-Schrillheit mit dem Wechsel auf Markus Lanz endgültig der neuen Mainzer Strenge gewichen. Zwar sieht man ab und zu noch ein augenentzündungsfarbenes Thomas-Gottschalk-Gedächtnishemd, aber viele Herren hüllen sich wie auch Lanz in ZDF-Moderatoren-Arbeitskleidung: Streng sitzende, schmale Anzüge, die dem Träger exakt zu jenem Gesichtsausdruck der inneren Verkniffenheit verhelfen, der im Zweiten Deutschen Fernsehen als seriös gilt.

Das Publikum teilt sich textilmäßig in drei Fraktionen: Erstens, die Gabalierfans in Gabalierfan-Uniform (Lederhose – die großen Söhne; Dirndl – die „Dirndln“). Zweitens, die One-Direction-Fans, nette, aufgeregte Mädchen, gehüllt in enge Hosen und zwei Kilo Makeup, für beides ein paar Jahre zu jung, sich an selbstgebastelten Schildern mit Sprüchen wie „Niall you rock“ festhaltend ( One Direction sind übrigens urmegasuper, ich muss das sagen, sonst verstößt mich meine Tochter).

Und drittens natürlich die Mitgenommenen bzw. Mitnehmer, die auf die beiden anderen Fraktionen aufpassen und sich nach Kräften bemühen, so auszusehen, als seien sie gar nicht da. (Und ja, natürlich, es gibt auch viertens und vor allem die ganz normalen Besucher, die noch einmal „Wetten, dass…?“ sehen wollen wie ein aussterbendes Tier, bevor es ausgestopft wird und als Staubfänger ins Naturkundemuseum muss.)

Beim ersten Blick in die Halle denkt man, man sei in einer bizarren Parallelwelt gelandet (ein Eindruck, der sich durchaus bestätigen wird): Die Bühne ist so absurd und lächerlich groß, kein Wunder, dass alle Besucher als erstes einmal die Bühne fotografieren. Warum sie so groß ist, wird auch sofort klar: Unfassbar viele Menschen mit an ihnen hängenden „Ich bin wichtig“- (weil vom ZDF) bzw. „Ich bin nicht ganz so wichtig“- (weil vom ORF) -Spezialausweisen rennen von A nach B und schauen dabei auf ihre Schreibblöcke. Die brauchen einfach Platz! Vermutlich ist es von entscheidender Bedeutung für die Show, dass eine halbe Stunde vor ihrem Beginn möglichst viele Menschen auf ihre Schreibblöcke schauen.