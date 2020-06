Lanz bleibt weiter

Markus Lanz bekennt sich weiter zur Couch: Vor ein paar Tagen haben er und ZDF-Unterhaltungschef Oliver Fuchs zum Thema "Wetten, dass ..?" miteinander telefoniert. Das Resultat: "Er will weitermachen", sagte Fuchs am Mittwoch in einem dpa-Interview.

Der ZDF-Mann spricht in höchsten Tönen von seinem Showmaster, der wegen seiner nach ihm benannten Talkshow Proteststürme im Internet verkraften muss. Eine gegen ihn nach einem missglückten Gespräch mit der deutschen Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht gestartete Onlinepetition unterschrieben bereits 230.000 Menschen. "Ich bin erstaunt und registriere mit hohem Respekt, wie er mit der geballten Kritik umgeht", sagt Fuchs. Warum er derzeit von Medienschelte zu Internet-Protest stolpert, erklärt sich der ZDF-Unterhaltungschef so: " Markus Lanz versinnbildlicht das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Er bietet eine regelmäßige Fläche an, weil er die größte Samstagabendshow präsentiert und drei Mal die Woche im ZDF talkt."