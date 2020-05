Werbewunder Radio, der sechste Flight

Ambitionierte Akustiker brauchen sich bloß mit ihren Arbeitsportfolii, die aus maximal zehn Arbeiten bestehen, bewerben. Die Einreichung selbstbesprochender Audio-Cassetten aus dem Analog-Paradies längst vergangener Medien-Jahrzehnte sollten im Regelfall überdacht werden.



Die hinter Werbewunder Radio stehenden Organisationen - ORF Enterprise, RMS Austria, Creativ Club Austria, Marx Tonkombinat - screenen diese Einreichungen, wählen vier Agenturen respektive Teams aus, briefen diese und bekommen deren Umsetzungen am 5. November 2012 präsentiert.



Ein Team muss ein Nachwuchsteam sein also ein Rookie mit verheißungsvoller Zukunft.



Es gibt nur ein Sieger-Team. Dieses bekommt 10.000 Euro. Die Bemühungen der drei weiteren Finalisten werden mit jeweils 1.000 Euro abgegolten.



Der Sieger-Vorschlag wird dann professionell realisiert und soll, nach derzeitigem Plan, ab Kalenderwoche 51 on Air gehen.