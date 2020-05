Werbespendings für elektronische Medien steigen

Innerhalb des GEMI Austria entwickelte sich der Online-Werbedruck am besten. Diese Media-Gattung, in der Brutto-Spendings aus Display-, Mobile- und Bewegtbildwerbung einfließen, stieg in der vorliegenden Indexierung um zwei auf 147 Punkte.



TV geht den gewohnten Entwicklungsweg, gewinnt einen Punkt und liegt mit 289 Punkten nicht ganz an der Spitze der gesamten GEMI Austria-Indexierung.



Radio hält sein Werbedruck-Niveau konstant und auf dem bereits im April erreichten Niveau von 143 Punkten. Im Kino lässt der Werbedruck mit Beginn der Sommer-Saison nach. Ein Zwei-Punkte-Verlust bringt den Werbeträger auf 120 Punkte.