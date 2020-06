Wiener Gipfel für digitales Marketing

Dieses Jahr haben die Veranstalter erstmals zwei Keynote Speaker aufgeboten. Am 11. Juli wird Rainer Esser, Geschäftsführer des deutschen Zeit-Verlags, zum Auftakt eine Keynote zu den Herausforderungen, Chancen und Optionen für Verlage im digitalen Zeitalter halten. Er wird Einblicke geben, wie durch die Verschränkung von Print und Digital ein gegenseitiges Stärken möglich ist.

Den zweiten Tag eröffnet ein weiterer internationaler Speaker: Neil Morgan, seines Zeichens Senior Director Digital Marketing EMEA bei Adobe Systems, einem der weltweit führenden Anbieter für Lösungen im Bereich digitales Marketing und digitale Medien. „Adobe hat in den vergangenen Monaten eine ganze Reihe innovativer Impulse gesetzt. Was wir von Neil Morgan daher erwarten können, ist eine visionäre Keynote, die auch Einblicke in die B2B-Marketing-Strategie bei Adobe Systems geben wird“, sagt Bernd Platzer von Werbeplanung.at über den Inhalt des Vortrags.