Werbemarkt-Werte driften auseinander

Die Bruttowerbespendings in den elektronischen Medien entwickelten sich im März 2014 so, dass dessen Übersetzung in die vorliegende Indexierung sich mittels zweier zusätzlicher Punkte ausdrückt. Der GEMI Austria erreicht 306 Punkte.



Diese Entwicklung umgelegt und integrierte in den Gesamtmarkt-Wert ergibt trotzdem einen Punkteverlust. Der Gesamtmarkt verliert einen Punkt auf das Februar-Niveau und sinkt auf 275 Punkte. Vorhandene methodische Einflüsse, wie etwa das Nachmelden von Medien, auf diese Indexierung werden bereinigt.