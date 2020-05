de, at, chDer Econ Verlag stellt das Jahrbuch der Werbung 2011 online zur Verfügung. Dort können die in der Printversion publizierten Kampagnen, die verantwortlichen Agenturen und deren Kreative eingesehen werden. Mittels Sharing- und Bookmarking-Funktionen können die Inhalte des Jahrbuchs in Social Networks eingebunden werden. Die Jahrbuch-Jahrgänge sind bis 2006 zurück online.