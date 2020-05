Werbedruck: Print hartnäckig, TV dynamisch

Zurück zum GEMI Austria. Die darin subsummierten Werbedruck-Werte von TV, Online und Radio entwickeln sich unterschiedlich. Während sich die Media-Ausgaben für TV und Online in jeweils drei Index-Punkten auswirken und die Niveaus von 303 (TV) und 153 (Online) Punkt erreichen, geht es für Radio abwärts.



Der Radio-Werbedruck läßt im November nach. Das heißt ein Punkt Verlust. Und einen Index-Zwischenwert von 142 Punkte.



Die weiteren Werte stagnieren. Abgesehen von Direct Marketing. Die Ausgaben für klassische Prospekte, Direct Mailings an Konsumenten und für Zeitungsbeilagen steigen im November. Das wirkt sich in zwei Index- und einen Anstieg auf 125 -Punkte aus.



Der Print-Werbedruck hält bei 250 Punkten. Die Media-Gattungen Außenwerbung und Kino verlieren Punkte. Die dortigen Brutto-Werbeinvestitionen gehen in dem Ausmaß zurück, dass Außenwerbung den Betrachtungsmonat mit zwei und Kino mit fünf Punkten Rückgang beenden. Die Außenwerbung hält nun bei 258 und Kino bei 122 Punkten.