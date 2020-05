Werbedruck in elektronischen Medien steigt weiter

Die Bruttowerbespendings der elektronischen Einzelwerte entwickelten sich wie folgt: der Online-Werbedruck-Anstieg manifestiert sich in einem Vier-Punkte-Gewinn und erreichten 133 Punkten; zwei neue Punkte hoben den TV-Wert auf 280 und den Kino-Wert auf 116 Punkte; auch der Werbedruck im Radio stieg um einen Punkt auf 142 Punkte.



Der TV-Werbedruck-Wert ist der höchste dieser Media-Indizierung.



Auf identem Wert-Niveau mit dem GEMI Austria von 274 Punkten bewegt sich die Außenwerbung, die, erklärbar durch die anstehenden Landtagswahlen in Niederösterreich und Kärnten, fünf "Druck"-Punkte für sich verbuchen konnte. Ebenfalls fünf Punkte heimste die Gattung Gelbe Seiten ein, die mit 243 an das Print-Bruttowerbespending-Niveau heran rückt.



Print erhöhte im Betrachtungszeitraum ebenso den Werbedruck. Das wirkte sich in zwei neuen Index-Punkten und einem Fortschritt von 245 auf 247 aus.