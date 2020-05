Werbedruck in elektronischen Medien steigt seit 18 Monaten

Die Sonderausweitung zeigt, wie gelernt und gewohnt, die Relation des Werbedrucks einzelner Media-Gattungen zwischen den Focus-Basisdaten und dem jeweiligen GEMI-Langfrist-Wert.



Kino gewinnt in der Focus-Gegenüberstellung 37,4 und in der GEMI-Relation 3,7 Prozent. Radio folgt in dieser Anordnung mit 20,8 und 2,4 Prozent Zuwachs. Online wiederum 0,4 Prozent und 31,8 Prozent. Oder Print 3,3 Prozent laut Focus und 0,2 Prozent im GEMI.



Diese Diskrepanzen ergeben sich aus den Betrachtungsweisen. Im GEMI erfolgt die Schwankungsverteilung auf den Jahresschnitt, woraus eine weniger sprunghafte Darstellung resultiert. In den Focus-Werten ist eine Unmittelbarkeit der Veränderung abgebildet.