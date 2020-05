Wenn Fabelwesen durch Krimis geistern

Beim Muttersender NBC gilt die Serie "Grimm" als Erfolgsproduktion. Im März wird in den USA bereits der zweite Teil von Staffel 2 ausgestrahlt. Und in mehr als 50 anderen Ländern ist die Krimi-Serie, die mit Märchenelementen durchsetzt ist, ebenfalls zu sehen. Am Montag um 20.15 Uhr startet "Grimm" auf VOX erstmals im deutschen Free-TV.

Im Mittelpunkt der Handlung steht Nick Burkhardt (David Giuntoli), Detective der Mordkommission in Portland. Seit einiger Zeit passieren in seinem Leben seltsame Dinge: Beim Anblick mancher Menschen verwandeln diese sich für Sekunden in furchterregende Gestalten, die ihm aus Märchen bekannt sind. Seine Tante klärt ihn schließlich auf: Er sei ein Grimm, ein Wächter des Guten, und soll als solcher das mythologische Gleichgewicht auf der Erde erhalten.