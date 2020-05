Weltordnung am mobilen Werbemarkt

intDie Hälfte der weltweit 8,8 Milliarden US-Dollar, die 2012 in Werbung im mobilen Internet investiert wurden, wurden bei Google eingezahlt. Dieser Erlösstrom ist dafür mitverantwortlich, dass der Konzern ein Drittel aller digitalen Werbespendings im vergangenen Jahr erwirtschaften konnte. Trifft die von eMarketer angestellten Berechnung ein, kann Google 2013 seinen Werbeumsatz im Geschäftsfeld Mobile um 92,1 Prozent auf 8,85 Milliarden Dollar ausbauen. Mitbewerber in diesem Markt wie Facebook, Twitter, Pandora, etc. können punkto Monetarisierung ihrer mobilen Potenziale nicht das Wasser reichen.