at // Robert Weigl übernimmt die Leitung von JWT Engage Wien. Er folgt Sandra Österreicher nach, die sich in Mutterschutz befindet. Weigl ist seit 1990 in der Werbebranche tätig. Seine bisherigen Karrierestationen waren unter anderem Publicis, For Sale, Ogilvy & Mather, McCann-Erickson und Mang/DMB&B. JWT Engage ist die Dialog-Marketing-Unit der Agentur. atmedia.at