Weekend Magazin liefert Inhalte in Wartezimmer

"Eine eigene Redaktion stimmt die Inhalte, die sich durch ihre Nutzwertigkeit für die Rezipienten in Arztpraxen auszeichnen, ab", skizziert Christian Lengauer, Geschäftsführer des Weekend Magazin, das Kommende.



Das Infotainment-Programm ist mittlerweile in 850 Arztpraxen in Österreich installiert.



"Echten Mehrwert" soll das Programm bieten, erklärt Michael Richter, Geschäftsführer von y-doc, eine der Kernaufgaben von Ärzte TV. Die Gesundheitstipps des Medienpartners Weekend Magazin sind Teil dieser Aufgaben-Erfüllung, die ja auf eine weitere Durchdringung österreichischer Wartezimmer mit dem TV-Angebot ausgerichtet ist.



Der Akzeptanz-Wachstum bei Ärzten sowie die großteils ungestörte Aufmerksamkeit und Medien-Wahrnehmung in den Wartezimmern wirkt sich wiederum auf die Vervollständigung der Bekanntheit und Reichweite des Weekend Magazins aus.