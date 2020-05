int // Puma, Gucci, Stella McCartney und LaRedoute finanzierten den von Fotografen Yann Arthus-Bertrand gemeinsam mit Regisseur Luc Besson realisierten Film "Home". Der Film ist ab heute, zehn Tag auf YouTube zu sehen. Parallel dazu läuft er in Kinos in 180 Ländern an, wird von 80 TV-Stationen ausgestrahlt und auf 80 öffentlichen Plätzen - am Time Square in New York, am Trafalgar Square in London, unter dem Eiffeltturm in Paris, etc. - gezeigt.