Warum in den Dschihad? Neue Dokuleiste auf ORFeins

ORFeins hat ab Mittwoch eine neue junge und wöchentliche Infoschiene: Um 22.45 Uhr startet eine Doku unter dem Namen "DOKeins", deren Thema danach – um 23.10 Uhr – in einer Diskussion nachbesprochen wird. Titel: " TALKeins".

In der Auftaktfolge geht es gleich um ein brisantes Thema, das immer stärker die heimischen Schlagzeilen prägt: Warum ziehen junge Österreicher für ein verrücktes Terror-"Kalifat" in Syrien und im Irak in den Krieg? Laut den Machern sind bereits 150 Menschen aus ÖsterreichTeil des "Islamic State" (IS bzw. ISIS) – die Jüngsten seien noch keine 16 Jahre alt. Der Film "Die Kinder des Kalifats" wirft einen Blick hinter die Propaganda des selbst ernannten "Staates".